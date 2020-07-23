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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakan Oğuz ve Sütek yönetim kurulu’nu istifaya çağırdı

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakan Oğuz ve Sütek yönetim kurulu’nu istifaya çağırdı
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakan Oğuz ve Sütek yönetim kurulu’nu istifaya çağırdı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı  Mustafa Naimoğulları, Kurban Bayramı öncesi üreticinin  süt bedelinin yarısını ödediğini ve diğer yarısını da imalatçıya kredi olarak verdiğini ileri sürdüğü  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’nu istifaya çağırdı.

Naimoğulları yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir durumun tarihte görülmediğini söyleyerek, “Hayvancıya sormadan kendi başlarına zoraki kararlar almak ve üreticinin ekmek parasına göz dikmek nerede görülmüştür. Bu yapılan hareketi ne hayvancı ne de tarih asla kabul etmeyecektir” dedi.

Üreticiyi çek yasağına sokan, hayvanlarına yem alamaz duruma getiren , dolandırıcı duruma sokan, ayrıca piyasada binlerce insanın bayram öncesi parasız bırakan zihniyetlerin kimin yanında olduğunu soran Naimoğulları, üreten insanların  isyana zorlandığını kaydetti.

Naimoğulları, hayvancıların yıllardır yaptığı  gibi haklarını en ağır şekilde tepkiler koyarak aramaya devam edeceğini belirterek, “Sayın Dursun Oğuz ve ekibi tarım ve hayvancılık sektörünün idare etmekte sınıfta kalmışlardır” dedi.

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