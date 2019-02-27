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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem düzenliyor

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem düzenliyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem düzenliyor

Eyleme katılacak olan ve, Doğudan gelecek olan eylemciler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar ise Gönyeli çemberinde saat 10.00’da toplanacak.

Araçlarıyla iki toplanma yerinden hareket edecek üreticilerin önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.

Bu arada, Tarım ve Doğal Kaynaklar ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri sorunları aşmak amacıyla görüşme gerçekleştirdikler.

Ancak bu görüşmeye rağmen hayvancılar eylemi gerçekleştirme kararı aldı

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