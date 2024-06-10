Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu bugün toplanıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, bugün saat 12.00’de Birlik binasında toplantı yapacak.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada bugünkü toplantıda eylemin gidişatının değerlendirileceğini ardından basına açıklama yapacaklarını ifade etti.

Hayvan üreticileri 20 Mayıs’ta Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmıştı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle” 20 Mayıs’ta Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmıştı. Hayvan üreticileri önce Tarım Bakanlığı ardından Başbakanlık önüne giderek 10 gün boyunca eylemlerini sürdürmüştü.

Yapılan istişarelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hayvan üreticilerinin eylemine, sendikalar da genel grev ve Başbakanlık önüne giderek destek vermişti. Eyleme ayrıca siyasi parti ve örgütler de destekte bulunmuştu.

“İstişarelerde uzlaşı sağlanamadı…”

Başbakan Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştiren Hayvan Üreticileri, Başbakanlık önünde sürdürdükleri eylemini sonlandırarak, 30 Mayıs’tan itibaren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıma kararı almıştı.

Süreç içerisinde farklı tarihlerde Başbakan ile yapılan görüşmelerde ise uzlaşı sağlanamamıştı.

Birlik Başkanı Naimoğulları, geçen cuma Başbakan ile yeniden görüşmüş ancak talepleriyle ilgili bir çözüme ulaşılamaması nedeniyle Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı almışlardı.