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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ne 4 Başkan adayı,işte adaylar

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ne 4 Başkan adayı,işte adaylar
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ne 4 Başkan adayı,işte adaylar

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 30 Mart, Cumartesi, saat:10:00’da Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (BRTK Yanı-derslikler) 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor.

Yeni tüzüğe göre başkan yanında yönetim kurulu 7 küçükbaş ve 7 büyükbaş yani toplam 14 kişiden oluşacak.

Şimdiki başkan Mustafa Naimoğulları, Metehan Erel, Cemal Darbaz ve İrfan Işıksal başkanlık için yarışacak. 4. Olağan Genel Kurul saat 10:00’da İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayacak ve saat 17:00’ye kadar devam edecek. Oy kullanacak olan üyeler kimlikleri ile birlikte saat 10:00’dan itibaren oy vermeye başlayacak.

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