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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne yeni Başkan adayı

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 30 Mart, Cumartesi günü gerçekleştireceği 4. Olağan Genel Kurul’da ‘’değişim için değiştir’’ sloganı ile aday olduğunu açıklayan Metehan Erel, üreticilerden değişim için gelen yoğun talep üzerine aday oldu
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne yeni Başkan adayı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 30 Mart, Cumartesi günü gerçekleştireceği 4. Olağan Genel Kurul’da ‘’değişim için değiştir’’ sloganı ile aday olduğunu açıklayan Metehan Erel, üreticilerden değişim için gelen yoğun talep üzerine aday olduğunu belirtti.

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Yıllarca hizmet verdiği tarım sektörüne yeni bir soluk katmak için aday olduğunu açıklayan Erel, hayvacıların sorunlarını yakından bildiğini, kendisinin de bir hayvancı olduğunu hatırlattı.

Birleştirici ve yapıcı çözümlerden taraf olduğunu ileri süren Erel, sektör içerisinde yaşanan olaylardan hayvancının büyük zarar gördüğünü belirterek, artık değişimin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Erel, 30 Mart tarihinde gerçekleşecek Genel Kurula tüm hayvancıların katılım göstererek öz iradelerini ortaya koymalarının önemine dikkat çekti.

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