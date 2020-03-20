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Hayvan Üreticilerine Süt Parasının Yüzde 73’ü Bugün Ödendi

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Hayvan Üreticilerine Süt Parasının Yüzde 73’ü Bugün Ödendi
Hayvan Üreticilerine Süt Parasının Yüzde 73’ü Bugün Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Şubat 2020 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.  

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, COVID-19 Virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, bankalarda takas işlemlerinin yapılmamasından dolayı 726 üretici için toplam 17,392,521.70 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin  yüzde 73'lük kısmı üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 

1-15 Şubat 2020 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan  yüzde 27’lik kısmının ise ileriki günlerde ödeneceği belirtildi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin,  her sektör gibi hayvancılık sektörünü de olumsuz yönde etkilediği ve süt imalatçılarının gayretleri ilk etapta yüzde 73’lük bölümünün ödenebildiği kaydedildi. 

Bu dönemde ülkede üretilen çiğ sütün pazarlanması ile ilgili zaman zaman sorunlar oluşmaya başladığı belirtilerek, bu kriz döneminde, üretimin devamlılığı ve kriz sonrası hayvancılık sektörünün gelişmesi için Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. 

Daralan piyasa koşullarının tüm sektörler üzerindeki  olumsuz etkisi, süt imalat sektöründe de yaşanmakta olduğundan, hayvancılık sektöründe  doğacak darboğazın önüne geçilmesi amacıyla birtakım önlem ve açılımların yapılmasının kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekildi. 

 

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