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Hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor.
Hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk eğitim, 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Dipkarpaz köyünde, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Konferans Salonu’nda yer alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılacağı etkinlikte, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından doğum sezonunda küçükbaş hayvanların kuzu, oğlak bakımı ile kayıplarının önlenmesine ilişkin seminer verilecek. Seminer bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

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