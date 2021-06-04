Hayvan üreticilerinin Eyleminde TUTUKLAMA!

Eylemde TUTUKLAMA!
Hayvan üreticilerinin eyleminde Yılmaz Gazi isimli üretici tutuklandı.
Üreticilere destek için Lefkoşa'ya gitmek üzere Ercan kavşağına araçları ile gelen Çiftçiler Birliği üyelerinin Lefkoşa'ya girmesine izin verilmiyor.
Hayvan Üreticileri 5 gündür Lefkoşa'da eylem düzenliyor.
Detaylar gelecek...
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EYLEMCİLERİN TALEPLERİ
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıralamıştı:
Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe (28 Mayıs) kadar ödenmesi.
Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.
Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.
Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.
Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.
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