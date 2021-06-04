  • BIST 1.433
  • Altın 523,007
  • Dolar 8,6871
  • Euro 10,5196
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Hayvan üreticilerinin Eyleminde TUTUKLAMA!

» »
Hayvan üreticilerinin Eyleminde TUTUKLAMA!
Hayvan üreticilerinin Eyleminde TUTUKLAMA!

Eylemde TUTUKLAMA!

Hayvan üreticilerinin eyleminde Yılmaz Gazi  isimli üretici tutuklandı.

Üreticilere destek için Lefkoşa'ya gitmek üzere Ercan kavşağına araçları ile gelen Çiftçiler Birliği üyelerinin Lefkoşa'ya girmesine izin verilmiyor.

Hayvan Üreticileri 5 gündür Lefkoşa'da eylem düzenliyor.

Detaylar gelecek...

 

İlgili Haber: 

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nden eyleme araçlı destek!

 

EYLEMCİLERİN  TALEPLERİ

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıralamıştı:

Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe (28 Mayıs) kadar ödenmesi.

Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.

Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.

Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.

Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biri Akdoğan, diğeri Mağusa'da Olmak Üzere İki Yangın04 Haziran 2021 Cuma 10:19
  • İnşaatta Çalışan Şefket Gül 3 Metre Yükseklikten Düştü, Şu An Yoğun Bakımda04 Haziran 2021 Cuma 10:16
  • Müşteri Olarak Girdi, Masa Üzerindeki Parayı ve Gözlüğü Çaldı04 Haziran 2021 Cuma 10:13
  • 2 Adet Kumbaranın İçerisindeki 18 Bin TL Çalındı04 Haziran 2021 Cuma 10:11
  • Mahkeme Emriyle 2 Farklı İkametgahta Arama04 Haziran 2021 Cuma 10:05
  • Polis'ten Düzeltme: İntihar Eden Şahsın Soyadı Bayraktar04 Haziran 2021 Cuma 10:01
  • Sol Hareket: Barikatların açılmasını selamlıyoruz04 Haziran 2021 Cuma 09:58
  • TC Ticaret Bakanı Muş'tan Benter'e Ziyaret04 Haziran 2021 Cuma 09:49
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nden eyleme araçlı destek!04 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu04 Haziran 2021 Cuma 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti