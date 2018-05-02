Hayvan üreticisinin sabrı taştı, eylem kapıda

İşte o açıklama,

Günlerdir yapılan görüşmeler sonuç vermemiş Hükümet ve Tarım Bakanlığı yine üreticiye rağmen bildiğini yapmıştır. Hiçbir talepte bir çözüm üretilmemiş ve bu anlayış üreticiyi çileden çıkarmıştır.

Bu noktadan sonra üreticinin artık haklarını aramak için tepkilerini yükseltme zamanı gelmiştir. Bu yüzden yarından itibaren ülkenin her noktasında uyarı eylemleri başlatılacaktır.

Yarın 3 Mayıs Perşembe ilk tepki ve uyarı eylemi Güzelyurt’ta yapılacaktır. Sabah saat 10.00 da Güzelyurt , Bostancı yeni trafik ışıklarında araçlarla toplanılacaktır.