Hayvan yemine okkalı zam geldi...

Ülkemizde arpanın kilo başına satış fiyatı zamlanarak 2.60 TL’den 3.60 TL’ye yükseldi.
Binboğa Yem Fabrikası, 50 kiloluk hayvan yemine zam yaptı.
50 kiloluk hayvan yeminin satış fiyatı 229 TL’den 268 TL’ye yükseldi.
Ülkemizde arpanın kilo başına satış fiyatı zamlanarak 2.60 TL’den 3.60 TL’ye yükseldi.
Binboğa Yem Fabrikası, 50 kiloluk hayvan yemine zam yaptı.
50 kiloluk hayvan yeminin satış fiyatı 229 TL’den 268 TL’ye yükseldi.
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