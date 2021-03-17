  • BIST 1.562
  • Altın 422,177
  • Dolar 7,5138
  • Euro 8,9454
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Hayvanat bahçesinde yalnız kalan şempanzeler Zoom görüşmesi yapıyor: İzlerken kuruyemiş atıştırıyorlar

» »
Hayvanat bahçesinde yalnız kalan şempanzeler Zoom görüşmesi yapıyor: İzlerken kuruyemiş atıştırıyorlar
Hayvanat bahçesinde yalnız kalan şempanzeler Zoom görüşmesi yapıyor: İzlerken kuruyemiş atıştırıyorlar

Çekya’da hayvanat bahçelerinde halihazırda esir tutulan şempanzeler, Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler durdurulunca insan etkileşiminden de mahrum kaldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri çareyi ‘corona’ döneminin gözde uygulaması Zoom’da buldu.

Salgınla birlikte yeni normalin bir parçası haline gelen, uzayan iş toplantıları nedeniyle insanların bıktığı görüntülü konuşma uygulaması Zoom, şempanzelerin hayatına da girdi.

Çekya’da birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunan iki hayvanat bahçesindeki şempanzeler, insan etkileşiminin yerini doldurması umuduyla Zoom üzerinden birbirleriyle ‘görüşüyor.’

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, kurulan dev ekranlarla her gün birbirlerini canlı izleyen şempanzeler, yeni uygulamadan memnun görünüyor.

Dvur Kralove Safari Park’tan maymun bakıcısı Gabriela Linhartova, şempanzelerin başta ekrana savunma ve tehdit davranışları sergileyerek yaklaştıklarını anlattı. Etkileşime geçtiklerini belirten Linhartova, şunları söyledi: “Sonra ‘Sinemadayım‘ ya da ‘Televizyon izliyorum‘ moduna geçtiler. Gergin anlara şahit olduklarında tıpkı maç izleyen insanlar gibi ayağa kalkıyorlar.”

Şempanzelerin dev ekrandan birbirini izlerken, insanların televizyon karşısında bir şeyler atıştırma alışkanlığı gibi aksiyonu kuruyemiş eşliğinde seyrettiği belirtildi.

Mart sonunda hayvan bakıcıları bir değerlendirme yaparak şempanzelerin Zoom buluşması etkinliğine devam edip etmemesine karar verecek.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler16 Mart 2021 Salı 20:59
  • TikTok canlı yayınında kızını istismar eden Hasan Tunçlar gözaltına alındı16 Mart 2021 Salı 20:40
  • Hellim için 26 Mart’ta AB Kalite Komitesi’nde oylama yapılacak16 Mart 2021 Salı 18:45
  • 'Dünyanın sonu gelmiş gibi:'Pekin'de Hava kirliği seviyesi 160 kat arttı15 Mart 2021 Pazartesi 21:12
  • Clubhouse'da kullanıcılar artık para kazanabilecek15 Mart 2021 Pazartesi 19:25
  • Almanya, Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu15 Mart 2021 Pazartesi 19:09
  • Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı...İşte o karikatür14 Mart 2021 Pazar 22:16
  • Film izlerken cips çıtırtısı duyunca otomatik altyazı gösteren eklenti geliştirildi14 Mart 2021 Pazar 21:48
  • Ezhel: Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor14 Mart 2021 Pazar 21:32
  • Orhan Pamuk, Veba Geceleri'ni nasıl yazdığını anlattı: 40 yıldır düşünüyordum bu romanı14 Mart 2021 Pazar 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti