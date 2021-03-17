Hayvanat bahçesinde yalnız kalan şempanzeler Zoom görüşmesi yapıyor: İzlerken kuruyemiş atıştırıyorlar

Çekya’da hayvanat bahçelerinde halihazırda esir tutulan şempanzeler, Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler durdurulunca insan etkileşiminden de mahrum kaldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri çareyi ‘corona’ döneminin gözde uygulaması Zoom’da buldu.

Salgınla birlikte yeni normalin bir parçası haline gelen, uzayan iş toplantıları nedeniyle insanların bıktığı görüntülü konuşma uygulaması Zoom, şempanzelerin hayatına da girdi.

Çekya’da birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunan iki hayvanat bahçesindeki şempanzeler, insan etkileşiminin yerini doldurması umuduyla Zoom üzerinden birbirleriyle ‘görüşüyor.’

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, kurulan dev ekranlarla her gün birbirlerini canlı izleyen şempanzeler, yeni uygulamadan memnun görünüyor.

Dvur Kralove Safari Park’tan maymun bakıcısı Gabriela Linhartova, şempanzelerin başta ekrana savunma ve tehdit davranışları sergileyerek yaklaştıklarını anlattı. Etkileşime geçtiklerini belirten Linhartova, şunları söyledi: “Sonra ‘Sinemadayım‘ ya da ‘Televizyon izliyorum‘ moduna geçtiler. Gergin anlara şahit olduklarında tıpkı maç izleyen insanlar gibi ayağa kalkıyorlar.”

Şempanzelerin dev ekrandan birbirini izlerken, insanların televizyon karşısında bir şeyler atıştırma alışkanlığı gibi aksiyonu kuruyemiş eşliğinde seyrettiği belirtildi.

Mart sonunda hayvan bakıcıları bir değerlendirme yaparak şempanzelerin Zoom buluşması etkinliğine devam edip etmemesine karar verecek.