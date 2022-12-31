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Hayvanat bahçesinin cüceleri

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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki Cüce Maymun Evi'nde, aralarında iskelet kafalı maymun, kahverengi kapuçin ve beyaz yüzlü sakinin bulunduğu 9 türden 33 maymun, sevimli hareketleriyle ziyaretçilerden ilgi görüyor
Hayvanat bahçesinin cüceleri

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Cüce Maymun Evi’nde yaşayan 9 türden 33 canlı ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Hayvanat bahçesinin en fazla ziyaretçi çeken bölümlerinden Cüce Maymun Evi’nde, iskelet kafalı maymun, kahverengi kapuçin, kinkaju, beyaz yüzlü saki, mongos lemuru, tembel hayvan, ginepig, kırmızı elli tamarin ve armadillolar yer alıyor.

Cüce Maymun Evi’nde en çok ilgiyi, oldukça hareketli olan iskelet kafalı maymun, kahverengi kapuçin, kırmızı elli tamarin ailesi çekiyor.

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“DİYETLERİNİ BİYOLOG HAZIRLIYOR” 

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetim Bölüm Müdürü Ezgi Vatansever Çelik, sıcak ortamı seven tropikal iklim hayvanları bulunduğu için barınağın kapalı olduğunu belirterek, burada en uygun sıcaklığı sunarak hayvanların kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çelik, Cüce Maymun Evi’nde Orta Amerika ve Güney Amerika ağırlıklı olmak üzere 9 türden 33 hayvanın yaşadığını aktararak, “Daha çok ilgiyi Güney Amerika primatları çekiyor çünkü çok aktif, çok hareketliler. Ziyaretçilere reaksiyonları çok fazla.” diye konuştu.

Armadillo ve kinkajuların gececi türler oldukları için ziyaretçilerin fazla gözlem yapma imkanı olmadığını anlatan Çelik, “O yüzden başlarında uzun süre bekleseler de yalnızca çok şanslı olan ziyaretçilerimiz doğal davranışlarını sergilerken bu hayvanları görme imkanı yakalayabiliyor.” dedi.

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Çelik, metabolizmaları yavaş çalıştığı için çok ağır hareket eden tembel hayvanların gözlemlemek için vakit harcanması gereken türlerden olduğunu kaydetti.

Cüce Maymun Evi’nde 2 bakıcının çalıştığını ancak bu sayının şartlara göre artabildiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

“Hayvanlarımızın hepsinin diyeti biyoloğumuz tarafından hazırlanıyor. Diyetler sürekli revizyona uğruyor. Hayvan sayısına ve yaşına bağlı olarak yeni doğan hayvanlarımız olduğunda onlara yönelik yeni diyet düzenleniyor. Her türün kendine has, biyolojisine uygun diyetler, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen var. Böcekçil türlerimiz var. Onları böcek ve hayvansal protein odaklı besliyoruz. Ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi ve gözlem yapabilmesi için hayvanların beslenme saatleriyle ilgili tablolar oluşturuyoruz. Ayrıca bu hayvanlara uyguladığımız zenginleştirmeler, yani bu hayvanların doğadaki rutinlerini taklit edebilecekleri küçük oyunlar yapıyoruz. Bunların hepsinin saatlerini ziyaretçilerimizle paylaşarak o canlı anlara tanık olmalarını sağlıyoruz.”

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“KIŞ AYLARINDA KAPALI ALANDA TUTUYORUZ”

Çelik, Cüce Maymun Evi’ndeki hayvanları kış aylarında kapalı alanda tuttuklarını belirterek, “Buranın havası birçok farklı ısıtma sistemiyle kontrol ediliyor. İzolasyonları sürekli yenileniyor. Birçok noktada termometrelerimiz var. Herhangi bir hava kaçağı veya sıcaklığın düşmesi anında fark ediliyor ve gerekli müdahale yapılıyor. Burada 17-18 derecenin altına kesinlikle inmemeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesine girildikten sonra ilk görülen yerlerden birinin Cüce Maymun Evi olduğuna değinen Çelik, “Boş gördüklerinde moralleri bozulmasın. Cüce Maymun Evi’ne girerek canlı yaşamı gözlemleyebilirler. Türlerimizin gececi mi gündüzcü mü olduğunu araştırıp gelirlerse hangi barınakta ne kadar vakit geçirmeleri gerektiğine daha rahat karar verirler.” dedi. 

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