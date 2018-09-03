"Hayvancı ve çiftçi batırılmak isteniyor"

UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu üretim sektörünğn batırılmak istendiğini savunarak açıklamalarda bulundu.

İşte Sennaroğlu’nun yazılı açıklaması;

‘’Tarım sektörünün uzun süreden beri içinde bulunduğu durum herkes tarafından bilinmektedir. Üzüntü ile izlediğimiz sektördeki en büyük sorun desteklerin yetersiz olması ve üreticinin girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır.

Hayvancımız ve çiftçimiz zor durumdadır. Henüz kuraklık alanlarını bile açıklayamayan bir hükümet kime neyi anlatacak ya da yardımcı olacaktır. Bugün ülkede dövizin artması ile ilgili yaşanan sıkıntılara bir de elektriğe ve akaryakıta yapılan zamlar tuz biber olmuştur. Bu üretim sektörünün sonudur. Ciddi önlemler alınmadığı ve yeni tarım politikaları belirlenmediği sürece sektörün önü açılmayacaktır.

Tarım Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün açıkladığı arpa fiyatlarındaki artış da kabul edilebilir noktada değildir. Hayvancı yem fiyatlarındaki artışın ardından bir de arpa fiyatlarındaki artışla karı karşıya kalmıştır. Bu durumun sekötre ciddi zarar vereceği ortadayken Tarım Bakanı bu durumu geçiştirmekte ve vaatlerle günü birlik politikalar üretmektedir. Bu durum uzun vadeli bir çözüm isteyen bir durumdur. Bakanlık bir an önce kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri ile hayvancı ve çiftçiye açıklama yapmak zorundadır.

1,79 krş olacak arpa fiyatı ile hayvancı ayakta kalmaz. Üretim yapamayan hayvancının bugüne kadar emeği boşa gitmiş olmakla kalmayacak geleceği de yok olacaktır. Üretim yapamayan hayvancı ve çiftçinin zararını kim karşılayacaktır?

Hayvancılığın ‘’H’’ sinden bile anlamayan kişiler bakanlık yapıyor. Tarım ve hayvancılık sektörü ciddi bir sektördür. Bugün baktığımızda süt ve yem maliyet oranı 1’e 1 bile değilken bu üretimin yok olmaması olası değildir. Yem ve süt oranlarının sürdürülebilir olması için oranaın 1.5 olması gerekmektedir. Bu fiyatlarla hiç bir üretici ayakta kalamaz. Arpaya yapılan zamlar akıl almaz boyuttadır. Kimse bu fiyatlarla üretim yapamaz.

Tarım Bakanı Sayın Şahali’ye önerimiz nerim bu fiyatlarla 3 ay boyunca Devlet Üretme Çiftliği’nde üretim yapmayı denesinler. Sonra bu fiyatlarla nasıl ayakta kalınacağını bizlere anlatsınlar.

Hayvancılık sektöründe 5000 üretici var. Tüm yan dallarıyla beraber 10 binlerce kişinin ekmeği tamamen biter. Hayvancılık biterse çiftçilik de biter. Bu sektörler bir bütündür. Biri olmadan diğeri ayakta kalamaz. Eğer böyle giderse köylü yüz yılın darbesini bu dörtlü koalisyon hükümetinden almış olur ve üreticiyi bitiren hükümet diye anılır.’’