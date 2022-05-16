Hayvancılar, 23 Mayıs’tan itibaren süresiz eyleme gidiyor

Geçtiğimiz hafta şok eylem kararı ile Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önünde eylem yapan ve gübre döken Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yeni eylem kararını da bugün basın toplantısı yaparak duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve 5 üye yaptıkları eylem gerekçesi ile tutuklanmıştı. Naimoğulları bugün yaptığı basın açıklamasında, “6 değil 600 kişiyi de tutuklasalar gelip bizi evlerimizden de alsalar yolumuzdan dönmeyiz. 23 Mayıs 2022 pazartesi günü süresiz eylem başlatıyoruz” dedi.

Naimoğulları, polislilerin önceden müdahale etmemesi adına eylemin ne şekilde olacağını duyurmayacaklarını yeniden şok eylem yapacaklarını ifade etti.