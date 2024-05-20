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Hayvancılar Başbakanlık’ta! “Kimse ekmeğimizi elimizden alamaz”

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.
Hayvancılar Başbakanlık’ta! “Kimse ekmeğimizi elimizden alamaz”

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Üreticiler, esas eylem noktaları olan Başbakanlık önüne ulaştı. Üreticilere bazı sendikalar da destek verdi.

Serdaroğlu: Kına yak Başbakan

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Son zamanların en büyük eylemine tanıklık ediyoruz. Kına yak Başbakan, eserinle övün. ‘Halk memnun’ diyorlar, bizi kandırmaya çalışıyor. Biz halkız, biz emekçiyiz. İthal etinizi reddediyoruz. Bir lütufmuş gibi ithal eti 300-400 TL’ye yedirecekler bize, sonra aynı fiyatları 600-700’e çıkacaklar. Zenginliklerine zenginlik katacaklar. Halkına ucuz et mi yedirmek istiyorsun? İn sahaya, girdileri düşür. Buldular kolay yolu. Donmuş getireceklermiş. Ben 50 yaşındayım. Ben yediğim kıymada ne var ne kıyıldı görmek isterim. Vatandaş zor durumdaymış. Siz vatandaşı mı düşünürsünüz? Asgari ücreti bile belirlemediniz. Halkı düşündüğünüz yok. Külliyen yalan.”

Yalınkaya: Üretimden koparacaklar, toprakları peşkeş çekecekler

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da şunları kaydetti:

“Direneceğiz ve üretimden kopmayacağız. Üretimden koparacaklar, topraklarımızı peşkeş çekecekler. Tüm dertleri bu. Sayın Başbakan uzağa gitme, kabine içerisinde dönen yolsuzluklar ve sahtekarlıklar diz boyu. Biz biliyoruz birkaç sermayedara et üzerinden politika yapıyorsunuz. Tek sorunumuz et değil, var olma sorunudur. Bu ülkenin sorunu asgari ücretlidir, emekçidir. Tüm gücünüzle yanınızdayız.

Naimoğulları: Kimse ekmeğimizi elimizden alamaz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da, ‘tüm mesele etmiş gibi ülkede gündemi değiştiriyorlar. Sizin derdiniz ucuza et getirmek değildir, sizin derdiniz üreticinin girdi maliyetlerini ucuzlatmak olması gerekir. Hayat pahalılığını ucuzlatacaksınız ki, emekçi mağdur olmasın. Bu mücadele bitmeyecek. Toplumun tüm kesimleri bizim mücadele ateşini yakmamızı bekliyordu. Yaktık. Biz yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Kimse ekmeğimizi elimizden alamaz.

 

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