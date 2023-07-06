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Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları taleplerini aktardı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığına 15 Temmuz’a kadar süre tanıyan Naimoğulları, genel eylem uyarısında da bulundu.
Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları taleplerini aktardı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çiğ süt fiyatının 1 litre süt ile 1 buçuk kilo yem alınabilecek şekilde düzenlenmesini, hayvan başı desteğin minimum 100 TL’ye çıkarılmasını, arpa fiyatının hesaplanmasını, süt borsasının kaldırılmasını ve süt borsasında kaybedilen 3 buçuk milyon TL’nin üreticiye verilmesini  istedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığına 15 Temmuz’a kadar süre tanıyan Naimoğulları, genel eylem uyarısında da bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaparak, süt fiyatının günün koşullarına göre yeniden belirlenmesini talep etti. Eylemde, Bakanlık önüne süt de döken hayvancılar, hayvan başı desteği ile yem desteği konularında da taleplerini aktardı, süt borsasının ortadan kaldırılarak veya düzenlenerek burada kaybettiklerini savundukları 3 buçuk milyon TL’nin de üreticiye verilmesini istedi.

-“Biz ürettiğimiz ürünün gerçek maliyetini istiyoruz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylem sonrasında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, eylem gerekçelerini ve taleplerini anlattı.

Süt fiyatlarının en son 5 ay önce şubat ayında belirlendiğini ve o günden bugüne dövizde %50, yem fiyatlarında ise %40’a yakın artış yaşandığını kaydeden Naimoğulları, “Biz ürettiğimiz ürünün gerçek maliyetini istiyoruz” diyerek, sütün gerçek fiyatından pazarlanması için doğru politikalar üretilmesini talep etti.

Son olarak çiğ süt bedeline %18 artış yapıldığını ancak “süt borsası” nedeniyle uygulamada bu rakamın %13 olduğunu aktaran Naimoğulları, “süt borsası” ile ilgili de eleştirilerde buldu. Naimoğulları, Bakanlığın imalatçıyla anlaştığını ve süt bedelinin %5’ini aldığını söyleyerek, bu şekilde 3 buçuk milyon TL’nin hayvancının cebinden “çalındığını” savundu.

Bugün yaptıkları eylemin Yönetim Kurulu düzeyinde bir tepki eylemi olduğunu belirten Naimoğulları, Bakanlık ile artık diyalog kurmayacaklarını belirtti. Naimoğulları, Bakanlığın 15 Temmuz’a kadar talepleri ile ilgili açıklama yapmasını istedi ve aksi takdirde genel eylem yapacakları uyarısında bulundu.

Naimoğlu’nun aktardığı talepler şöyle:

“Hayvan başı 50 TL olan desteğin minimum 100 TL’ye çıkarılması; çiğ süt fiyatının 1 litre süt ile 1 buçuk kilo yem alınabilecek şekilde düzenlenmesi; arpa fiyatının “doğru dürüst” hesaplanması; süt borsasının kaldırılması veya düzenlenmesi; süt borsasında kaybedilen 3 buçuk milyon TL’nin üreticiye verilmesi.”

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