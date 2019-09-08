  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

» »
TÜYAP tarafından düzenlenen fuarda Eskişehir başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanından mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.
Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir’deki TÜYAP Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Birlik yetkilileri fuar sırasında, hayvancılık sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceledi, firmalar ile istişare etti.

TÜYAP tarafından düzenlenen fuarda Eskişehir başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanından mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ve ilgili teknolojilerin topluca tanıtıldığı bir platform olan fuara Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden 40 kişilik heyet katıldı. 

Naimoğulları, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, fuarların hayvancılar için önemli olduğuna değinerek, bu vesile ile birçok firma ile istişare ettiklerini söyledi. Naimoğulları, TÜYAP’ın Tarım ve Hayvancılık Sektörü üzerine gerçekleştirdiği fuarların önem arz ettiğine dikkat çekerek, bu yıl ilk kez Eskişehir’de düzenlenen fuarın sektöre ivme kazandırmak adına önemli olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu kez KIB-TEK! Kıb-TEK'te işe gitmeden terfi!08 Eylül 2019 Pazar 11:52
  • Mağusa'da alacak verecek kavgası, 3 tutuklu08 Eylül 2019 Pazar 11:49
  • Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün KKTC'ye geldi.07 Eylül 2019 Cumartesi 18:18
  • Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.07 Eylül 2019 Cumartesi 18:18
  • HP GS Senin'den kendilerinden önceki UBP'li döneme gönderme "Çalmadık be gardaş"07 Eylül 2019 Cumartesi 16:21
  • BRT'de iki yeni terfi daha! Onların da işe gitmedikleri ortaya çıktı! Toplam işe gitmeden terfi alan üç oldu!07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
  • El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!07 Eylül 2019 Cumartesi 15:53
  • Akıncı: Sürecin devamı için gerekli malzeme birikti, ancak henüz sonuca ulaşılamadı07 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
  • Bugün sağanak yağmur bekleniyor07 Eylül 2019 Cumartesi 12:58
  • Akıncı, siyasi parti başkanlarını bilgilendirdi. Toplantı sona erdi07 Eylül 2019 Cumartesi 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti