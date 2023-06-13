Hayvancılar Birliği yarın eylem kararını açıklayacak

Hayvancılar Birliği yarın saat 12:00’de Tarım Bakanlığı önünde eylem kararı açıklayacağı bildirdi.
Bu arada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda tekrar masaya oturacaklarını belirtmiş, çiğ süt fiyatı ve doğrudan gelir desteklerinin iyileştirilmesi konusunda hayvancının talepleri karşılanmazsa bakanlık önünde eylem tarihini açıklayacaklarını kaydetmişti.
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