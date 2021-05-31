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Hayvancılar eylemde: Meclis önünde arbede çıktı

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Hayvancılar eylemde: Meclis önünde arbede çıktı
Hayvancılar eylemde: Meclis önünde arbede çıktı

Hayvancılar eylemde: Meclis önünde arbede çıktı Geçtiğimiz hafta eylem yapacaklarını duyuran Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Meclis önünde devam eden eylemde arbede çıktı.  

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Mecliste olması nedeniyle Meclisin önüne gelen eylemlemciler ve polis arasında arbede çıktı.  Birlik Başkanı Naimoğulları, "kına yaksınlar" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. "Artık dayanamıyoruz borç içerisinde... Böyle bir hükümet olmaz" diyen Naimoğulları her şeye zam yapıldığını belirtti ve “Nereye gideceğiz? ‘Bütçemizde para yoktur ne haliniz varsa görün’ diyorsunuz böyle olmaz. Biz bugün buraya para istemek için değil zamları geri almak için geldik. Para ödemezsiniz, zam yaparsınız... Bunların tek derdi koltuk… Meydan boş değil! Yolun sonudur, ya tamam diyeceğiz ya devam diyeceğiz" diye konuştu. 

 

ÖZYİĞİT: "HÜKÜMET SİZLERİ DESTEKLEMEK ZORUNDADIR"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hayvancıların Meclis önündeki eylemine destek belirterek, “Hükümet sizleri desteklemek zorundadır… Bu hükümet koltukta nasıl daha fazla oturur onun anlayışı içindedir. Yeni bir hükümete ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

 

ANGOLEMLİ: "MÜCADELENİZE DEVAM EDİN"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’de eylemcilerin yanına gelerek, “Eylem yapmazsanız istediğinizi alamazsınız… Böyle eylemler şarttır, bunlar başka bir şeyden anlamaz. Mücadelenize devam edin…” şeklinde konuştu.

 

Hayvancılar Birliği’nin Tarım  Bakanlığı ve hükümetten talepleri şöyle:

1.    Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan yüzde 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının 28 Mayıs Cuma gününe kadar ödenmesi.

2.    Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar kesinlikle artırılmaması. Tüm hayvancıların böyle yarı kurak bir yılda yapılacak olan zam ,direncini daha da düşürecektir. Yem fiyatları daha da artacaktır.

3.    Süt fiyatları konusunda aylardır artan yem ve yem hammaddelerinden dolayı üretici 1 lt sütle 1 kg yem alamaz duruma gelmiştir. Talebimiz koyun,keçi ve inek sütüne artış yapılmasıdır. Bu noktada yapılması gereken 1 lt sütle 1.5 kg yem alınabilmesi noktasında düzenleme yapılmasıdır. Yem  fiyatlarında yapılan sürekli artış bizlerin parite noktasında düzenleme yapılması yönünde tavrımızı ortaya koymuştur. 

4.    Şu anda yapılan Borsa uygulaması tüzüğe aykırı olarak uygulanmaktadır. Bizim talebimiz 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi. 2,94 krş/ lt olan süt taban fiyatı 0,59 krş aşağıya düşürülerek üretici her 15 günde 1,5 milyon tl’ ye  yakın borsadan zarara uğratılmaktadır. Bir yandan akıl almaz yem zamlarına karşı öte yandan süt fiyatlarının borsada düşürülmesi tamamen üreticinin sütünü peşkeş çekmektir. 

5.    Mutlak suretle keçi sütünü alması gereken Sütek, bu konuda imalatçının tavrına göre uygulama yapmaktadır. Bizim talebimiz keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesidir. 

6.    Kuraklığa rağmen küçükbaş hayvan başı D.G.D miktarı  bir tek kuruş artırılmadı. Bu konuda Sayın Çavuşoğlu gündemde bir paket açılımının olduğunu belirtiyor.  Paketin içinde küçükbaş hayvancıya verilecek olan desteğin miktarı derhal açıklanmalıdır. Ayrıca yem desteği yapılmalıdır.

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