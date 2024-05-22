Hayvancılar, Maliye Bakanı Berova ve Tarım Bakanı Çavuş ile görüştü: Sonuç yok, eylem devam edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Maliye Bakanı Özdemir Berova Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Başbakanlıkta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada eylemin devam edeceğini soyledi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Başbakanlıkta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basına bir açıklama yaptı.

Birlik Başkanı Naimoğulları, Berova ile Çavuş’a taleplerini anlattıklarını belirterek, hiçbir konuda cevap alamadıklarını kaydetti.

Her yolu denediklerini ifade eden Naimoğulları, “Elde var sıfır…” dedi, halka bir kez daha çağrı yaptı.

Naimoğulları, eylemin bugün daha güçlü bir şekilde devam edeceğinin altını çizerek, “Biz bu eylemi büyütmezsek, bütün memleketi yakıp yıkmazsak bu iş çözülmeyecek” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, bugün tutuklanan üreticiler hakkında polisi darp ettikleri gerekçesiyle dava okunduğunu da sözlerine ekleyerek, “Öyle bir şey yoktur… Arkadaşlarımız, darp raporu almak için hastaneye gitti” dedi.