Hayvancılar Meclis önünde…. “Bu kavga büyüyecek”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Üreticiler Tarım Bakanlığı’nın ardından Meclis önüne geçti.

Burada açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “mücadeleye devam” mesajı verdi, ‘üretimi bırakmak yok’ dedi.

Naimoğulları, şunları kaydetti:

“Tarım Bakanı istifa etmeli. Üretimden geldi dedik, başımızın tacı yaptık. Başbakan Üstel’e teslim oldu. Bu ses, bu mücadele bu kavga büyüyecek. İthalat duracak, süt fiyatları gerçek yerine gelecek. Bunlar yapılmazsa daha büyük olay olacak. Bugün buraya gelenler, yarın daha büyük gelecek. Bu ülkenin sahibi köylüdür, üreticidir.”