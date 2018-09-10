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Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na yürüdü

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hafta sonu ara verdiği eyleme bugün yeniden başladı.
Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na yürüdü

Birlik binasında toplanan bir grup eylemci, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüdü. Davullu zurnalı eylemciler, polisin aldığı güvenlik tedbiri nedeniyle bakanlık önüne ulaşamadı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve bir grup birlik üyesi Tarım ve Doğal Bakanı ile görüşmek üzere bakanlık binasına girdi. 

Bu arada Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eyleme katılmak isteyen bir grup hayvancı ve çiftçi, ağır tarım iş araçlarıyla Ercan Yonca Kavşağı’nda sabahın erken saatlerinde toplanmaya başladı.

Şehir içi trafik akışının aksamaması için tarım iş araçlarının ana yola çıkışına izin vermeyen polis kavşakta geniş güvenlik önlemi aldı. Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, benzeri tedbirler diğer kavşaklarda da uygulamaya kondu.

Naimoğulları, bakanla görüşmeye girmeden önce yaptığı kısa açıklamada,  tarım iş araçlarının Lefkoşa'ya gelmesinin Serhatköy ve Ercan Yonca Kavşağı'nda polis tarafından engellendiğini söyledi. 

Ana yola çıkamayan eylemcilerin, iş araçlarıyla arazilerden geçerek Lefkoşa’ya gelmeye çalıştıkları öğrenildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 5 Eylül’de arpa fiyatlarından dolayı başlattığı eylemine hafta sonu ara vermişti.

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