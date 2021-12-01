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Hayvancılara Brucella Tazminatları Ödendi… 27 Üreticiye Toplam 210 Bin Tl

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Hayvancılara Brucella Tazminatları Ödendi… 27 Üreticiye Toplam 210 Bin Tl
Hayvancılara Brucella Tazminatları Ödendi… 27 Üreticiye Toplam 210 Bin Tl

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 30 büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvan vakası için toplam 210 bin TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında ve “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim 2021 dönemine ait tazminat ödemeleri bugün yapıldı.

Kızılduman, üreticilerin tazminat çeklerini, kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu. 

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