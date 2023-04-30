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Hayvancılardan ithal etle ilgili karara tepki!

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakanlar Kurulu’nun et ithaliyle ilgili aldığı karara tepki gösterdi; “Denetim özürlü hükümet çobanın ekmeğine göz dikti” açıklamasında bulundu.
Hayvancılardan ithal etle ilgili karara tepki!

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakanlar Kurulu’nun 28 Nisan Cuma günü yayımladığı kararla ilgili değerlendirmede bulundu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın imza koyduğu açıklamada, “Aslında alınan bu kararla hedeflenen, ülkedeki üreticiyi terbiye etmek ve üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır” ifadelerine yer ver verildi.

Açıklamada, “Ülkede denetim noktasında özürlü bu hükümet; sadece denetim yaparak haksız kazanç sağlayan ve halkı soyan hırsızları kontrol altına alacağına köyünde bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışan zavallı çobanın ekmeğine göz dikmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Hayvancılar Birliği’nin 2 Mayıs Salı günü bu konuyla ilgili saat 12.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde geniş bir basın açıklaması yapacağı da duruldu.

Hayvancılar Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

“28 Nisan Cuma günü Bakanlar Kurulu toplantısında Et İthali konusunda bir karar yayınlamıştır. Bu kararla hesapta et ihtiyacının karşılanması ve et fiyatlarının dengede kalması hedeflenmiştir.

Aslında alınan bu kararla hedeflenen, ülkedeki üreticiyi terbiye etmek ve üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır.

Bu ülkenin Bakanlar Kurulu’nun ve Tarım Bakanlığı’nın gailesi ne üreticidir ne de Kıbrıs Türk halkıdır. Ülkede denetim noktasında özürlü bu hükümet; sadece denetim yaparak haksız kazanç sağlayan ve halkı soyan hırsızları kontrol altına alacağına köyünde bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışan zavallı çobanın ekmeğine göz dikmiştir. Ne isterlerse yapsınlar, yıllarca bu filmleri bizler çok gördük. Bu halk ve üretici, serbest piyasa bahanesiyle kazıklanmaya devam edecektir. Çünkü bu beceriksizler her zaman olduğu gibi yine ithalatçının cebini doldurma peşindedirler. Hayvancılar Birliği 2 Mayıs Salı günü bu konuyla ilgili saat 12.00’de Tarım Bakanlığı önünde geniş bir basın açıklaması yapacaktır.”

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