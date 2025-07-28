Hayvancılardan “Tabutlu İmamlı” Eylem

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üretimde yaşanan sorunları protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üretimde yaşanan sorunları protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı. Birlik üyeleri, birlik binasından Tarım Bakanlığı’na yürüyerek, Bakanlık önünde “tabutlu imamlı” bir eylem gerçekleştirdi.

Tarım ve hayvancılık politikalarına tepki gösteren üreticiler, sorunlarını duyurmak amacıyla bakanlık önünde toplandı. Açıklama yapılmadan gerçekleştirilen eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı ve imam eşliğinde temsili dua okundu.