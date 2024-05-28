Hayvancıların eylemi… Erhürman: Eylemlerin arkasında CTP yok

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Hükümet kanadının ne yapmak istediğini hayvancıya anlatamadığını kaydeden Erhürman, konunun gündeme geldiği ilk günden bugüne birbirinden farklı açıklamalar yapıldığını belirterek, ‘biri et Hollanda’dan gelecek diyor, o biri İspanya diyor. Biri bilmem kaç kilo ithal edilecek diyor, o biri başka söylüyor” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Başbakanı eleştiren Erhürman, ‘neden hayvancılarla görüşülmüyor da, eylemci ile Polis karşı karşıya getiriliyor?’ diye sordu.

“Ülkede fiilen legal olmayan bir ithalat zaten var”

“Ülkede fiilen legal olmayan bir ithalat zaten var” diyen Erhürman, ‘bir et ithalatı zaten legal olmadığı halde devam ediyor. Bizim hayvan varlığımız bizim ülkemizdeki sayısı bilinmeyen nüfusa yetmiyor. Yetmediği için arz-talep dengesi oluşamıyor. Yukarıda oluştuğundan et pahalı alıyor ve gidip Güney’den alıyorlar ya da kaçak getiriyorlar. Bunu çözmek gerekir ve kimle çözeceğiniz malum” dedi.

Hükümeti ‘ben yaparım olur zihniyetinde’ olmakla suçlayan Erhürman, Meclis kürsüsünden ‘taraflarla görüşün’ çağrısında bulundu.

Çavuş: 20 ton sipariş verildi, Hollanda’dan geliyor

Bu sırada Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, ilk etapta 20 ton ithal et siparişi verildiğini, hafta içerisinde Hollanda’dan geleceğini söyledi.

Erhürman: Bu kadar saçma bir yönetim olamaz

Çavuş’un cevabının ardından sözlerine devam eden Erhürman, ‘bu kadar saçma sapan bir yönetim tarzı olamaz. Kamuoyunu aptal yerine koyuyorsunuz. Tek derdim Polisle hayvancının karşı karşıya gelmemesi. Bir an önce diyalog yolu açılsın" diye konuştu.

"Eylemlerin arkasında CTP yok"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 'eylemlerin arkasında CTP var' söylemlerini de eleştirerek, böyle bir şey olmadığını vurguladı.