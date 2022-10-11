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Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor

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Hayvancılık Dairesi’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi personeli, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası uyarınca ilçeler bazında bir dizi denetim gerçekleştirdi.
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi 6-7 Ekim’de Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bulunan restoranları, pazar yerlerini, toptan ve perakende balık satış noktalarını denetledi.

Hayvancılık Dairesi’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi personeli, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası uyarınca ilçeler bazında bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, toptan ve perakende satış yerleri, restoranlar , pazar yerleri denetlenerek; mevzuatlara riayet edilmesi, sağlık ve hijyen koşullarına daimi olarak uymaları ve limit altı balık türü bulundurmamaları hususunda uyarı yapıldı.

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