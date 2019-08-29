Hayvancilik Dairesi Güzelyurt ve Iskele bölgesinde denetimler yapti

Hayvancılık Dairesi, Güzelyurt ve İskele bölgesinde bulunan toptan ve perakende satış noktalarını, restoranları, amatör ve mesleki balıkçı teknelerini denetledi.

Hayvancılık Dairesi’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi personelleri, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası uyarınca İskele ve Güzelyurt kazalarında bir dizi denetim gerçekleştirerek, yürürlükteki mevzuatlar uyarınca limit altı olan, avlanması ve toplanması yasak balık türlerinin kontrol ve denetimlerini yaptı.

Yapılan denetimlerde, limit altı bir tür tespit edilmemiş ve olumsuz bir vaka ile karşılaşılmadı. Ayrıca yapılan denetimler sırasında, toptan ve perakende satış yerleri, restoranlar ile amatör ve mesleki balıkçılar denetlenerek, mevzuatlara uyulması, sağlık ve hijyen koşullarını iyileştirmeleri hususunda bilgiler verildi.