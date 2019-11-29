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Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, yem numunesi analiz sonuçlarını açıkladı

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Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, 5 yem fabrikası ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan aldığı 16 yem numunesinin analiz sonuçlarında, 1 süt yeminin beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiğini, 9 süt yeminin ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında old
Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, yem numunesi analiz sonuçlarını açıkladı

Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak yem fabrikalarına gerekli uyarı yazılarını yazarak, söz konusu işletmelerin gerekli önlemleri almaları için 1 aylık süre tanıdığını bildirdi.

Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, 3 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yem fabrikalarından alınan yem numunelerinin analiz sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün yem fabrikalarını 32/1990 sayılı Yem Yasası uyarınca rutin olarak denetlediğine dikkat çekilerek, bu kapsamda, Ekim ayı içerisinde 5 yem fabrikası ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerinin yaptırıldığı kaydedildi.

Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam  edeceği, analiz sonuçlarının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı sitesinde yayımlanacağı belirtildi

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