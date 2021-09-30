Hayvancılık Dairesi uzatma ağları ve baragadiler konusunda uyardı

Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü gereği, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü gereği, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

Ayrıca, 1 Ekim – 31 Mart döneminde tam göz boyu 84 mm’ ye eşit veya daha büyük olan fanyasız ağların, kıyıdan itibaren kullanılması serbest olduğundan, balıkçılarımızın teknelerinin ve ağlarının zarar görmemesi için kıyı şeridinde seyir halinde bulunacak olanların, gündüz flamalı gece ise ışıklı şamandıralara yaklaşmadan seyir faaliyetinde bulunmaları önemle duyurulur.

Hayvancılık Dairesi