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Hayvancılık Dairesi Vadili’de eğitim çalışması düzenlendi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde, Vadili’de eğitim düzenledi.
Hayvancılık Dairesi Vadili’de eğitim çalışması düzenlendi

4 Nisan Perşembe günü yer alan eğitimden önce, Vadili köyündeki çiftlikler ziyaret edildi. Çiftlik ziyaretlerinden sonra, saat 19.30’da Vadili köyünde Hüseyin Topal köy kahvehanesinde üreticilere yönelik eğitim düzenlendi. Eğitim, bölge üreticilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

 

Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitimde, “Süt Sığırlarında Beslenmenin Süt Yağına Etkisi’’ konusu anlatıldı. Eğitme, Veteriner Dairesi ve Süt Endüstrisi Kurumu da destek verdi.

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