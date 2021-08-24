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Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi’nden Örnek İşbirliği

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Proje çerçevesinde 500 tonluk betonarme su deposu, 3155 metre kazı işi, 4619 metre boru döşeme işi ve 52 adet ağıla su bağlantısı yapılacak. Proje, Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde İskele Belediyesi tarafından tamamlanacak
Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi’nden Örnek İşbirliği

Hayvancılık Dairesi ile İskele Belediyesi, merkezi hükümet ve yerel yönetim temsilcileri olarak karşılıklı işbirliği ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla Boğaziçi Köyü organize hayvancılık bölgesi su deposu, şebeke ve isale işleri projesi ile ilgili iş sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.

Proje için belirlenen KDV dahil toplam 969.988,37 TL maliyet, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü ‘Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi’ ödeneğinden karşılanacak.

BOĞAZİÇİ KÖYÜ ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİNİN SU SIKINTISI GİDERİLECEK

Proje çerçevesinde 500 tonluk betonarme su deposu, 3155 metre kazı işi, 4619 metre boru döşeme işi ve 52 adet ağıla su bağlantısı yapılacak. Proje, Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde İskele Belediyesi tarafından tamamlanacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanmış olacak.

 

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