Hayvancılık Dairesi’nden soğutucu depo ve sağım sistemi alımı için destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, sıcak süt veren işletmelere yönelik soğutucu depo ve/veya sağım sistemi alımı için destek verileceğini duyurdu.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı olan veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Kurumuna sıcak süt veren işletmeler destekten faydalanmak için başvuruda bulunabilecek.

VERİLECEK DESTEKLER

Daireden yapılan açıklamada, soğutucu depo alımı ve sağım makinesi alımı için üreticilere verilecek destekler hakkında detaylı bilgi de verildi. Buna göre, soğutucu depo alımlarında 200 – 299 Lt arası 6000 TL, 300 Lt – 499 Lt arası 7.200 TL, 500 – 999 Lt arası 9000 TL, 1000 lt ve üzeri alımlar için ise 12.000 TL destek verilecek. Öte yandan sağım makinesi alımlarında tek güğümlü portatif sağım makinesi alımında 1000 TL, iki güğümlü portatif sağım makinesi alımında 1750 TL, mobil sağım sistemi alımında 9000 TL ve kapalı devre soğuk zincir sağım sistemi alımında 12000 TL destek verilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru şartları ve koşulları hakkında bilgi verilen Hayvancılık Dairesi açıklamasında, söz konusu desteklerden yararlanabilmek için 66 yaşından gün almamış olmak, yürürlükteki mevzuat uyarınca ikinci iş yasağı kapsamında olmamak ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Taahhütnameyi imzalamış olmak koşuluyla desteğe başvuru yapılabileceği ifade edildi. Desteklerden yayarlanmak isteyen üreticilerin hibe başvuru formu, alınacak ekipmana ait fatura, SÜTEK’e sıcak süt verdiğini gösterir belge, Veteriner Dairesi’nden anaç hayvan sayısını gösterir belge, mevcut hayvan barınağının başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin yasal belge( tapu kayıt belgesi, kullanım belgesi, icar belgesi, vs.) ve KKTC kimlik kartı fotokopisi ile Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunması gerekiyor.