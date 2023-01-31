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Hayvancılık Dairesi'nden üreticilere duyuru

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Hayvancılık Dairesi, kendi yemini yapan üreticilerin başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.
Hayvancılık Dairesi'nden üreticilere duyuru

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, yem mevzuatına göre kendi yemini yapan Büyükbaş ve Küçükbaş üreticilerin kayıt altına alınabilmesi ve hibe programlarından yararlanabilmesi için her yıl Hayvancılık Dairesi’ne başvuru yapmaları gerektiği belirtilerek, Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine 31 Ocak tarihine kadar olan son başvuru süresinin 10 Şubat mesai saatine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, belgelerini güncellemeyip başvurularını yenilemeyen veya yeni başvurularını yapmayan üreticilerin kayıtlarının oluşamayacağı gibi, yem hammaddesi desteklerinden de yararlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, başvuru formu ve başvuru için gerekli belgeler şöyle sıralandı:

“Hayvancılık Dairesinin Düzenlemiş Olduğu "kendi yemini yapan işletme kayıt formu"nun doldurulması. Kimlik Fotokopisi, Veteriner Dairesi Kayıt Belgesi, İşletme Koçan/Tahsis veya Kira Sözleşmesi, Şirketler Mukayyitliğinden 4’lü set, Adres Onay Belgesi, Hissedarlar Onay Belgesi, Direktör Kurulu Onay Belgesi, Limited Şirket Kuruluş Onay Belgesi”


Açıklamada, Şirketler Mukayyitliği’nden istenen belgenin şirketler için olduğu belirtildi.

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