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Hayvanlar aleminin en güçlü sesi yarasalarda çıktı

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Araştırmacılar, yarasaların en geniş ses aralığına sahip hayvanlar olduğunu buldu.
Hayvanlar aleminin en güçlü sesi yarasalarda çıktı

Bir araştırmaya göre, uçan memeliler insanlarınkinden çok daha fazla frekans üretebiliyor ve bazı sesleri çıkarırken death metal şarkıcıları tarafından kullanılan aynı hırıltı tekniğini kullanıyorlar.

Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir ekip, ilk kez bir yarasanın ses çıkardığında gırtlağında neler olup bittiğini filme aldı. Araştırmayı yöneten Profesör Coen Elemans, “Gırtlaktaki hangi fiziksel yapıların farklı sesler çıkarmak için kullanıldığını ilk kez belirledik” dedi.

Araştırmacılar yarasaların, tıpkı insanların “death metal” şarkısı seslendirirken kullandığı hırıltılı sesi, sahte ses kıvrımlarını kullanarak yaptığını belirtti. Uçan memelilerin özellikle saldırı anlarında ya da rahatsız oldukları zamanlarda bu sesi çıkardıklarına dikkat çektiler.

Araştırmada bir diğer dikkat çeken detay ise; bu kadar kısık ve hırıltılı bir sesi çıkarırken aynı zamanda son derece yüksek sesler de kullanabiliyor olmalarıydı.

Araştırmacılar, bir yarasanın normal ses aralığının toplamda yedi oktav olduğunu da söyledi. Profesör Elemans, “Bu olağanüstü” dedi. Çünkü çoğu memelinin ses aralığı üç ila dört oktav arasında, hatta insanlar da yaklaşık üç oktavlık bir ses aralığına sahip. Tabii Mariah Carey, Axl Rose ve Prince gibi bazı istisnalar bu ortalamanın üstünde ses aralıklarına sahipler.

Araştırmacılar yarasaların gırtlaklarındaki farklı yapıları kullanarak bu aralığı aştığını ortaya çıkardı.

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