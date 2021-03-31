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Hayvanlar için dünyanın ilk koronavirüs aşısı Rusya’da tescil edildi

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Rosselhoznadzor başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, Koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiğini açıkladı.
Hayvanlar için dünyanın ilk koronavirüs aşısı Rusya’da tescil edildi

Koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğini taşıyor.

Rosselhoznadzor başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ve köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde denendiğini açıkladı. 

Araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği belirlendi.

Savenkov'a göre, aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine ise Nisan ayında geçilecek.

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