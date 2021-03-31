Hayvanlar için dünyanın ilk Kovid aşısı tescil edildi

Rusya’nın hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı Rosselhoznadzor başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, Koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiğini açıkladı.

Koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğini taşıyor.

Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ve köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde denendiğini açıkladı.

Araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği belirlendi.

Savenkov'a göre, aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine ise nisan ayında geçilecek.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Savenkov ayrıca, Carnivac-Kov aşısının tedarikini yerel tesislerin yanı sıra Yunanistan, Polonya ve Avusturya’ya gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti ve ABD, Kanada ve Singapur’un da aşıya ilgi gösterdiğini ekledi.

Kovid-19’a yol açan SARS-Cov-2 virüsünün Rusya’da şimdiye dek biri başkent Moskova’da biri de Tümen’de olmak üzere iki kediye bulaştığı belirlendi. Ancak Savenkov, sözkonusu hayvanları ara taşıyıcı olup virüsü yeniden insanlara bulaştırdıklarına dair bilimsel bir veri bulunmadığını kaydetti.

Dünyanın ilk onaylanmış koronavirüs aşısını geliştiren Rus Gamaleya Merkezi, pandeminin bir sonraki aşamasının hayvanların enfekte olması olduğu konusunda bir uyarı yapmıştı.

Yeni mutasyon ciddi rahatsızlıklar veriyor

Birleşik Krallık'tan bilim insanları ülkeye yayılan B117 mutasyonunun kedi ve köpeklerde kalp yetmezliği gibi ciddi durumlara yol açabileceği konusunda uyarmıştı. Kovid 19'un evcil hayvanlardan insanlara değil, insanlardan kedi ve köpeklerine yayıldığını vurgulayan uzmanlar, mutasyonlu virüsle enfekte olan kişilerin sahip olduğu hayvanları muayene ettirmeleri konusunda çağrı yapmıştı.