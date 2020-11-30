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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan kişi para cezası kesilerek serbest bırakıldı

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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan kişi para cezası kesilerek serbest bırakıldı
Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan kişi para cezası kesilerek serbest bırakıldı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde paylaşımın ironi amacı taşıdığını söyleyen şüpheli, 947 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de ikamet ettiği belirlenen 37 yaşındaki şüpheli Cem A. evinde gözaltına alındı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak amacıyla gerçekleştirdiğini anlattı.

Şüphelinin ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası kesilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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