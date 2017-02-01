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“Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz"

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“Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz"
Bağımsızlık Yolu yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamada, sirklerin hayvan haklarına uymadığını vurgulayarak Lefkoşa'da kurulacak olan sirki örnek gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi net bir biçimde şunu vurgular: “Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.”

İnsanı ekosistemin tepesine koyan ve böylelikle hayvanların kar amaçlı olarak eğlence sektöründe kullanılmasına (ki sirkler bunların en başında gelir), öldürülmesine (Fransa’nın lüks lokantalarında çorbalara lezzet katsın diye yüzgeçleri kesilip tekrar denize bırakılarak boğulmaya terkedilen köpekbalıkları gibi), üretilmesine (üzerine bet oynansın diye haralarda yetiştirilen tazılar gibi) yol açan kapitalizme karşıtlığımız ve hayvanlarla eşit bir yaşam kurgulamamız bu saydıklarımızdan ve buna benzer yüzlerce binlerce örnekten dolayıdır.

O örneklerden biri de Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanmak üzereyken, sirkte kullanılacak iki köpek ve bir piton yılanının adaya girişi gümrük yasalarına takılmasından dolayı gerçekliğe erememiştir. Kendine üniversite diyen ve daha önce çocukları güzellikleri üzerinden yarıştırmasıyla ünlenen, 2015 yılında Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı kurarak hayvanları deney için kullanmaya kalkışan Suat Günsel’in hanedanlığı bu sefer de hayvanları insanın eğlence eşyası gibi kullanan bir sirke ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu.

Biz hayvanseverler ne insana ne de hayvana zerre değer veren, hepsini topyekün para olarak algılayan bu hanedanlığın ve benzerlerinin karşısına dikilip “Hayvanlara özgürlük” diye haykırmaktan geri durmayacağımızı beyan ederiz. Ya siz? 

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