  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi

»
İneklerin çıkardığı gazların küresel ısınmaya katkısı olduğunu bir süredir biliniyor. Şimdi de sığırların çıkardığı gazlar ilk kez uydular tarafından tespit edildi.
Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi

Bloomberg’in haberine göre, Amerika’daki San Joaquin Vadisi’nde gaz çıkaran sığırlar, ilk kez uydular tarafından tespit edildi, bu da oluşan sera gazının iklim değişikliğine nasıl katkıda bulunabileceğine ışık tutacak.

Yüksek çözünürlüklü uydulara sahip olan Global Emissions Monitoring’e (GHGSat) göre, elde edilen metan emisyonları 2 Şubat’ta saatte 443 kilogram ile 668 kilogram arasında değişiyordu. Kanada merkezli şirket yaptığı açıklamada, eğer bu emisyonlar bir yıl boyunca devam ederse, sığırların 5,116 ton gazı salacağını söyledi.

GHGSat Satış Direktörü Brody Wight, “Enerji ve diğer kirlilik kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, sığırlarla ilgili zorluk, emisyonlarının daha yaygın olması ve rüzgar tarafından savrulmasıdır, Bu da onların yer ölçer cihazlardan takip edilmesini zorlaştırıyor” dedi. Wight, uydu görüntülerini okumadaki bilimsel gelişmeler nedeniyle yeni bulguların mümkün olduğunu aktardı.

SIĞIRLARIN YEMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Metan emisyonları, büyük ölçüde, sığırların küresel olarak en büyük kaynak olduğu tarım da dahil olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Sığırlar, tipik olarak hayatlarının ilk bölümünü meralarda otlayarak geçirirler. Midelerinde bulunan ve çimenli lifleri parçalayan mikroplar, bu kadar çok metan gazı çıkarmalarının nedenidir.

Endüstri, ise besi hayvanlarından çıkan gazın etkilerini azaltmanın yollarını araştırıyor. Bu çabalar, sığırlarda gaz tutucu maskelerin kullanılmasını ve yedikleri yemlerin içeriğinin değiştirilmesi gibi fikirleri içeriyor.

Buna bir örnek olarak Yeni Zelandalı Fonterra Kooperatif Grubu, deniz yosunu takviyesinin bir çözüm olarak umut vadettiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter’ın Elon Musk’a satılması siyaseti karıştırdı27 Nisan 2022 Çarşamba 20:27
  • Twitter, 44 Milyar Dolara Satıldı!26 Nisan 2022 Salı 23:19
  • AB’den Elon Musk’a uyarı: Burada senin kuralların geçerli değil26 Nisan 2022 Salı 22:09
  • Twitter'da neler değişecek, Elon Musk hangi değişimlerin sinyalini verdi?26 Nisan 2022 Salı 11:26
  • Twitter’ı alan Elon Musk, kripto paralarda rüzgarı tersine çevirdi26 Nisan 2022 Salı 11:11
  • Yeni iddia bilim dünyasını karıştırdı: Meteor değil, uzay aracı24 Nisan 2022 Pazar 21:11
  • Dolandırıcıların yeni oltası: QR kod24 Nisan 2022 Pazar 15:55
  • Sıra dışı bir denizanası türü bulundu24 Nisan 2022 Pazar 14:51
  • 'Gerçek hayatta yasaksa internette de yasak': AB'de sosyal medya düzenlemesi hazırlığı24 Nisan 2022 Pazar 11:27
  • Dijital platformlara yasak geliyor23 Nisan 2022 Cumartesi 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti