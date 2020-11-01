Hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların önüne geçebilmek ve onlarla düzenli ilgilenebilmek için 1908 yılında Türkiye'de ''Hayvanları Koruma Derneği' kuruldu. Aynı amaçla birleşen dernekler Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdu. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim'i ''Hayvanları Koruma Günü'' ilan etti.