Hayvanlarını Otlatırken Vefat Etti

10.09.2022 tarihinde, 15:00 - 17:30 saatleri arasında, Görneç'te sakin İbrahim Halil KASIM (E-83), Görneç ovasında hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
10.09.2022 tarihinde, 15:00 - 17:30 saatleri arasında, Görneç'te sakin İbrahim Halil KASIM (E-83), Görneç ovasında hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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