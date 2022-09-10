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Hayvanlarını Otlatırken Vefat Etti

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İbrahim Halil KASIM hayatını kaybetti.
Hayvanlarını Otlatırken Vefat Etti

10.09.2022 tarihinde, 15:00 - 17:30 saatleri arasında, Görneç'te sakin İbrahim Halil KASIM (E-83), Görneç ovasında hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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