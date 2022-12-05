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Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında fok ölü bulundu

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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulunduğu bildirildi.
Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında fok ölü bulundu

Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgenin Hazar Denizi kıyısında ölmüş fokların bulunduğu belirtildi.

İlk önce 600'den fazla sayılan ölü fok sayısının artmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Maalesef sayı önemli ölçüde arttı ve şu anda 2 bin 500 seviyesinde bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

Hazar Denizi’nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi.

Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.

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