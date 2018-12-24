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Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

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Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü'den büyük başarı...
Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerine devam ediyor. Ergüçlü, BBC dizisi The Mallorca Files'ta rol alacak.
Öte yandan Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız'daki rollerininin ardından adını dünyaya duyuran Hazar Ergüçlü'ye yeni teklifler geliyor.

Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la birlikte kamera karşısına geçen Ergüçlü, iki hafta önce İngiltere'ye gitti.

Ergüçlü, bu anlaşmanın ardından BBC dizisi The Mallorca Files'ta konuk oyuncu oldu.

Hazar Ergüçlü, 10 soruda kendisini anlattı…

Ergüçlü'nün rol aldığı bölümler ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; oyuncuya bir teklif de HBO'dan geldi. Ancak Ergüçlü, HBO'nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul etmedi.


 

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