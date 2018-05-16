Hazar Ergüçlü Cannes yolcusu

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, cuma günü yapılacak galaya katılacak.
Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Hazar Ergüçlü de Cannes'da ana yarışma programına eklenen Ahlat Ağacı'nın galasında dünya starlarıyla birlikte kırmızı halıda yürüyecek.
Ekibin büyük kısmı Cannes’da bulunsa da Hazar Ergüçlü, kıyafet seçimi ve provalar nedeniyle halen İstanbul’da hazırlıklara devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun hazırlıkları tamamlayıp bir an önce ekibe katılmayı planladığı bildirildi.
Yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesini konu alan filmin ilk gösterimi 18 Mayıs’ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye ödülü ise 19 Mayıs’ta sahibini bulacak.
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