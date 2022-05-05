19 yaşından beri dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü (30) oyuncu adaylarına seslendi. “Fiziksel ve psikolojik olarak çok güçlü ve dayanıklı olunması gereken bir meslek. Son yıllarda dışarıdan kolay bir iş gibi görünmesi beni üzüyor. Pek çok konuda kendinden ödün vermen gerekiyor. Tek projeyle starlaşmış gibi görünebilirsiniz ancak bu geçicidir” dedi.