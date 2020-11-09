  • BIST 1.232
  • Altın 486,323
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün görüntüleriyle ilgili konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?

» »
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün görüntüleriyle ilgili konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün görüntüleriyle ilgili konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün Cihangir’de genç bir kadınla samimi şekilde sohbet ederken çekilen görüntüleri hakkında, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftiyle bir araya geldi. Çıkışta Ergüçlü’ye ihanet dedikoduları soruldu. Onur Ünlü geçen günlerde Cihangir’de genç bir kadınla sohbet ederken kameralara yansımıştı. O görüntüleri izlediğini söyleyen genç oyuncu, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim” dedi.

Birlikte görüntülendiği kişinin Onur Ünlü’nün öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyleyen Hazar Ergüçlü, o kadının “Tokatlayayım da kendine gel” diyerek ünlü yönetmene tokat atması için de, “Şaka yapmış, bu tür şakalar yapılabilir” dedi.

Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında, “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına şöyle tepki gösterdi:

“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”

Ergüçlü dizideki rol arkadaşları Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz hakkında, “Onları çok seviyorum, çok mutluyum onlarla çalışmaktan. Her şey iyi gidiyor” diyerek evinin yolunu tuttu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Ezgi Mola: Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum, çok üzülüyorum08 Kasım 2020 Pazar 20:19
  • Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti!08 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • Amatör Koşucular Dikkat!07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
  • Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi06 Kasım 2020 Cuma 21:51
  • Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • Dünyanın ilk ‘yuvarlanabilir’ akıllı telefonu: ‘Project B’05 Kasım 2020 Perşembe 21:26
  • Anket: Kullanıcıların yarısı Netflix şifrelerini paylaşıyor05 Kasım 2020 Perşembe 21:15
  • Van Gogh’un ruh sağlığına ilişkin yeni keşif05 Kasım 2020 Perşembe 20:34
  • Hakim kararını verdi: Johnny Depp'in yatağına kim dışkıladı?04 Kasım 2020 Çarşamba 22:03
  • Evinde yangın çıktı, papağanı uyandırdı: Onun sayesinde kurtuldum04 Kasım 2020 Çarşamba 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti