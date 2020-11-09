Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün görüntüleriyle ilgili konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün Cihangir’de genç bir kadınla samimi şekilde sohbet ederken çekilen görüntüleri hakkında, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftiyle bir araya geldi. Çıkışta Ergüçlü’ye ihanet dedikoduları soruldu. Onur Ünlü geçen günlerde Cihangir’de genç bir kadınla sohbet ederken kameralara yansımıştı. O görüntüleri izlediğini söyleyen genç oyuncu, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim” dedi.

Birlikte görüntülendiği kişinin Onur Ünlü’nün öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyleyen Hazar Ergüçlü, o kadının “Tokatlayayım da kendine gel” diyerek ünlü yönetmene tokat atması için de, “Şaka yapmış, bu tür şakalar yapılabilir” dedi.

Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında, “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına şöyle tepki gösterdi:

“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”

Ergüçlü dizideki rol arkadaşları Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz hakkında, “Onları çok seviyorum, çok mutluyum onlarla çalışmaktan. Her şey iyi gidiyor” diyerek evinin yolunu tuttu.