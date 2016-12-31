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Hazar' Kıbrıs'ta!

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Hazar' Kıbrıs'ta!
Hazar Ergüçlü Lefkoşa'ya, Volkan Şen Londra'ya, Bensu Soral ile Hakan Baş Budapeşte'ye gitti... İşte ünlülerin yılbaşı rotaları!

Oyunculuğa ara verdim

Rol aldığı “Yüksek Sosyete” dizisi final yapan Hazar Ergüçlü, yeni yılı ailesiyle karşılamak üzere Lefkoşa’ya gitti. Bir süre oyunculuğa ara vereceğini söyleyen oyuncu, “Yazın yurtdışına gidip oyunculuk eğitimi alacağım” dedi.

Uganda’ya gidiyorlar yazın

Yılbaşı tatiline çıkan ünlüler arasında Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin de var. Önceki gün havalimanında görüntülenen iki sevgili, “Nereye gidiyorsunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Biz nereye gittiğimizi söylemek istemiyoruz. Siz ‘Uganda’ya gidiyorlar’ yazın.”

Fotoroman yaptınız

Yurtdışına gitmek üzere eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon’la havalimanına gelen Hande Ataizi, fotoğraflarının çekilmesine “Yeter yahu, fotoroman yaptınız!” diyerek tepki gösterdi.

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