Hazine iki tahvil ihalesiyle 6,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıllık TÜFE endeksli tahvil ihalesinde 1,84 milyar TL’lik teklife karşılık 1,54 milyar TL net satış gerçekleştirildi. Bu ihalede reel bileşik faiz yüzde 2,78 olarak kaydedildi.
5 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilde dönemsel faiz yüzde 4,43 oldu. Bu tahvilde 2,36 milyar TL’lik teklife karşılık 1,53 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi.
İhale öncesi 3 milyar TL'lik satış
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıllık TÜFE’ye endeksli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli tahvilde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılara 1,9 milyar TL’lik satış gerçekleştirildi. Piyasa yapıcıların ROT teklifi 3,08 milyar TL oldu.
5 yıllık TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilde piyasa yapıcıların 1,7 milyar TL’lik teklifine karşı 1,1 milyar TL’lik satış yapıldı. Bu tahvilde de kamuya satış yapılmadı.
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