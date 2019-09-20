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Hazine-Sen: “Hazine ve muhasebe dairesi çalışanlarının herhangi bir hatalı uygulaması olmamıştır”

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Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen), kamuda ek mesailerin ödenmesinde yaşanan sıkıntılarda Hazine ve Muhasebe Dairesi çalışanlarının bir hatası bulunmadığını belirtti.
Hazine-Sen: “Hazine ve muhasebe dairesi çalışanlarının herhangi bir hatalı uygulaması olmamıştır”

Hazine-Sen Başkanı Sezai Emre, kamuda ek mesailerin ödenmesinde yaşanan sıkıntılar konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Hazine ve Muhasebe Dairesi çalışanlarının herhangi bir hatalı uygulaması olmamıştır. Mutat şekilde ödeme belgelerinin ilgili dairelerden Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne ulaşmasını takiben zaman kaybetmeksizin gerekli denetimler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

YASADA DÜZENLEME 

İlgili ek mesai mevzuatlarının bugünün şartlarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Emre, “Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen emekçilerin de yüzde yüz ek mesai alabilmesi ve eşit haklara sahip olabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak sorun olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

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